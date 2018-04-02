Заявки кандидатов в тренеры сборной России по биатлону будут рассмотрены до конца мая

МОСКВА, 2 апреля. / ТАСС /. Заявки от специалистов, которые захотят претендовать на работу в тренерском штабе сборной России по биатлону на следующий олимпийский цикл, будут рассмотрены до конца мая. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

В понедельник тренерский совет СБР утвердил состав комиссии по рассмотрению заявок кандидатов в тренеры сборной России на следующий олимпийский цикл, ее возглавил член правления СБР Вадим Мелихов . Всего в комиссию вошло восемь человек, включая Виктора Майгурова Владимира Драчева , которые 18 мая будут участвовать в выборах президента СБР.

"Был утвержден состав комиссии по рассмотрению заявок тренеров для работы со сборной в новом олимпийском цикле. Первое заседание комиссия проведет в апреле, все заявки должны быть рассмотрены до конца мая", — сообщили в СБР.