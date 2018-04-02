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AIBA серьёзно оценивает угрозу исключения бокса из программы Олимпийских игр
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AIBA серьёзно оценивает угрозу исключения бокса из программы Олимпийских игр 

RT на русском 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Руководство Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) с большой ответственностью воспринимает угрозу возможного исключения вида спорта из программы Олимпийских игр. Об этом сообщает портал Around the Rings со ссылкой на исполнительного директора AIBA Тома Вирджетса.
«Мы надеемся, что этого не произойдет. Но есть люди, которые хотят этого. И мы не знаем, сколько таких людей среди членов МОК, которые имеют полномочия для принятия таких решений. Я могу сказать, что мы воспринимаем эту угрозу очень серьезно», — заявил Вирджетс.
Он заявил, что будет большой ошибкой избавиться от вида спорта, в котором сочетается большое количество ценностей олимпийского движения.
Вирджетс подчеркнул, что делается всё возможное, чтобы выполнить все требования МОК и избавиться от проблем в боксе.
Ранее сообщалось, что МОК начал расследование в отношении руководства AIBA.
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