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Госдума может потратить около 7,5 млн руб. на анализ законодательства о регулировании деятельности партий
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Госдума может потратить около 7,5 млн руб. на анализ законодательства о регулировании деятельности партий 

Агентство «Москва» 1 час назад
Аппарат Госдумы РФ может потратить около 7,5 млн руб. на анализ законодательства, регулирующего деятельность политических партий в различных типах политических систем, опыт которых может быть использован при совершенствовании российского законодательства в данной сфере. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
«Задачей исследования является сравнительный анализ законодательства, регулирующего деятельность политических партий в различных типах политических систем, опыт которых может быть использован при совершенствовании российского законодательства в соответствующей области; аналитическое выведение основных подходов к повышению эффективности деятельности политических партий и законотворческом процессе путем создания оптимальных правовых рамок и стимулов для деятельности политических партий», — говорится в техзадании.
Также исследование должно выявить основные модели законодательного регулирования: гражданско-правового статуса политических партий в национальном законодательстве различных типов многопартийных политических систем; основных прав партий как субъектов общественно-политической деятельности и ограничений, налагаемых на такую деятельность; участия политических партий в выборах; деятельность партийных фракций в национальных парламентах.
Кроме того, исследование необходимо для обобщения позитивного зарубежного опыта правового регулирования деятельности политических партий и формулирования на его основе рекомендаций по совершенствованию российского законодательства в соответствующей сфере.
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