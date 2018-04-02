Госдума может потратить около 7,5 млн руб. на анализ законодательства о регулировании деятельности партий

Аппарат Госдумы РФ может потратить около 7,5 млн руб. на анализ законодательства, регулирующего деятельность политических партий в различных типах политических систем, опыт которых может быть использован при совершенствовании российского законодательства в данной сфере. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

«Задачей исследования является сравнительный анализ законодательства, регулирующего деятельность политических партий в различных типах политических систем, опыт которых может быть использован при совершенствовании российского законодательства в соответствующей области; аналитическое выведение основных подходов к повышению эффективности деятельности политических партий и законотворческом процессе путем создания оптимальных правовых рамок и стимулов для деятельности политических партий», — говорится в техзадании.

Также исследование должно выявить основные модели законодательного регулирования: гражданско-правового статуса политических партий в национальном законодательстве различных типов многопартийных политических систем; основных прав партий как субъектов общественно-политической деятельности и ограничений, налагаемых на такую деятельность; участия политических партий в выборах; деятельность партийных фракций в национальных парламентах.

Кроме того, исследование необходимо для обобщения позитивного зарубежного опыта правового регулирования деятельности политических партий и формулирования на его основе рекомендаций по совершенствованию российского законодательства в соответствующей сфере.

Начальная (максимальная) цена контракта 7 млн 583 тыс. руб. Заявки на участие принимаются до 24 апреля 2018 г.