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Госдума может потратить почти 5,5 млн руб. на анализ законодательства о ГЧП в спортивной сфере
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Госдума может потратить почти 5,5 млн руб. на анализ законодательства о ГЧП в спортивной сфере 

Агентство «Москва» 1 час назад
Аппарат Госдумы может потратить почти 5,5 млн руб. на анализ проблем взаимодействия государства и предпринимателей в спортивной сфере и возможность законодательного регулирования государственно-частного партнерства (ГЧП) при развитии спортивной инфраструктуры. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.
« (Цель исследования — прим. Агентства «Москва») — анализ проблем взаимодействия государства и субъектов предпринимательской деятельности в области физической культуры и спорта, разработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования применения механизмов ГЧП при развитии спортивной инфраструктуры», — говорится в техзадании.
Задачей исследования является: провести анализ действующего законодательства и правоприменительной практики использования механизмов ГЧП как инструмента привлечения внебюджетных инвестиций в развитие физической культуры и спорта; выявить факторы, препятствующие повышению эффективности взаимодействия государства и субъектов предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта; выработать предложения по совершенствованию системы взаимодействия государства и субъектов предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 490 тыс. 200 руб. Заявки принимаются до 24 апреля 2018 г.
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