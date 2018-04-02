Госдума может потратить почти 5,5 млн руб. на анализ законодательства о ГЧП в спортивной сфере

Аппарат Госдумы может потратить почти 5,5 млн руб. на анализ проблем взаимодействия государства и предпринимателей в спортивной сфере и возможность законодательного регулирования государственно-частного партнерства (ГЧП) при развитии спортивной инфраструктуры. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

« (Цель исследования — прим. Агентства «Москва» ) — анализ проблем взаимодействия государства и субъектов предпринимательской деятельности в области физической культуры и спорта, разработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования применения механизмов ГЧП при развитии спортивной инфраструктуры», — говорится в техзадании.

Задачей исследования является: провести анализ действующего законодательства и правоприменительной практики использования механизмов ГЧП как инструмента привлечения внебюджетных инвестиций в развитие физической культуры и спорта; выявить факторы, препятствующие повышению эффективности взаимодействия государства и субъектов предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта; выработать предложения по совершенствованию системы взаимодействия государства и субъектов предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 млн 490 тыс. 200 руб. Заявки принимаются до 24 апреля 2018 г.