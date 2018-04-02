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Кузминскас рассказал о работе в «Никс» под руководством тренера Хорнасека
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Кузминскас рассказал о работе в «Никс» под руководством тренера Хорнасека 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Форвард «Милана» и сборной Литвы Миндаугас Кузминскас рассказал о работе под руководством тренера «Нью-Йорк Никс» Джеффа Хорнасека.
"Это сложный вопрос для меня. С одной стороны, он доверял мне в сезоне-2016/17, но затем решил строить новую команду вокруг молодых ребят, и я перестал получать игровую практику. Возможно, через 3–5 лет эта стратегия даст результат. И я желаю Хорнасеку только удачи и ни в коем случае не держу зла на тренера или руководство клуба. Думаю, что мы приняли оптимальное решение. Я очень хотел играть и получил такой шанс, когда вернулся в Европу", — цитирует Кузминскаса газета «Известия».
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