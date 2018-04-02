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Официальный представитель МИД России назвала голубой мечтой Запада бойкот ЧМ-2018 по футболу
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Официальный представитель МИД России назвала голубой мечтой Запада бойкот ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала желание западных стран бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 году в России. «Ну, это их просто голубая мечта, это главная цель. Вот у меня такое впечатление. Вы знаете, у нас русское выражение есть — хоть трава не расти», — приводит слова Захаровой «Пятый канал».
Она заявила, что западные страны используют любые методы, чтобы чемпионат мира по футбол прошёл не в России.
«Это уже просто какой-то абсурд абсурдов!», — добавила Захарова.
Ранее лучший бомбардир сборной Исландии прокомментировал дипломатический бойкот ЧМ-2018 по футболу.
RT на русском: последние новости
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