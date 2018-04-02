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Лидером окружной спартакиады по дартс среди пенсионеров стала команда из Капотни
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Лидером окружной спартакиады по дартс среди пенсионеров стала команда из Капотни 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Первое место окружных соревнований по дартс в рамках городской Спартакиады пенсионеров завоевала сборная команда района Капотня.
— Перед участниками была задача набрать максимальное количество очков в двух играх: «Набор очков» и «Сектор 20», — рассказали в пресс-службе центра физической культуры и спорта ЮВАО. — По результатам игр были награждены тройки лучших в каждой категории, а по сумме их очков определились командные места.
В соревнованиях, которые прошли в культурном центре «Мир знаний» СДЦ «Мир» по адресу: улица Ташкентская, дом 33, корпус 2, приняли участие команды всех 12 районов ЮВАО.
В результате напряженной игры самыми меткими оказались представители района Капотня. На втором месте — команда района Южнопортовый. «Бронза» соревнований досталась команде района Выхино-Жулебино.
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