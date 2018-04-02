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Депутат Госдумы Алексей Силанов претендует на пост главы Калининграда
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Депутат Госдумы Алексей Силанов претендует на пост главы Калининграда 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Депутат Госдумы Алексей Силанов сегодня, 2 апреля, подал документы на участие в конкурсе на должность главы Калининграда. На данный он является единственным претендентом.
Как ранее сообщали калининградские «Вести», прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться до 5 апреля. Предварительный отбор будет проводить комиссия из трех представителей регионального правительства и трех депутатов горсовета. Имя нового мэра Калининграда станет известно 18 апреля.
С 22 марта обязанности главы областного центра исполняет председатель комитета экономики, финансов и контроля Наталья Дмитриева.
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