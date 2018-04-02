Депутат Госдумы Алексей Силанов претендует на пост главы Калининграда

Депутат Госдумы Алексей Силанов сегодня, 2 апреля, подал документы на участие в конкурсе на должность главы Калининграда. На данный он является единственным претендентом.

Как ранее сообщали калининградские «Вести», прием заявок на участие в конкурсе будет осуществляться до 5 апреля. Предварительный отбор будет проводить комиссия из трех представителей регионального правительства и трех депутатов горсовета. Имя нового мэра Калининграда станет известно 18 апреля.

С 22 марта обязанности главы областного центра исполняет председатель комитета экономики, финансов и контроля Наталья Дмитриева