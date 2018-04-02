Депутат Госдумы примет участие в конкурсе на должность главы Калининграда

Должность главы Калининграда, избираемого депутатами городского Совета, стала вакантной 21 марта — в тот день парламентарии приняли досрочную отставку Александра Ярошука по его заявлению по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

"Депутат Госдумы Алексей Силанов сегодня подал документы на участие в конкурсе на должность главы города", — сказал Кропоткин, отметив, что федеральный парламентарий «пока единственный в списке участников конкурса, но время для подачи документов еще имеется».

Как сообщалось ранее, с 23 марта по 5 апреля кандидаты на пост главы города должны предоставить в конкурсную комиссию необходимые документы. Конкурсная процедура в формате собеседования пройдет 16 апреля, а 18 апреля, на заседании городского Совета, депутаты выберут нового главу Калининграда тайным голосованием,

Алексей Силанов родился 15 апреля 1961 года. В 1988 году окончил Калининградский государственный университет, имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Работал заместителем начальника управления образования Калининградской области, с 2003 года по 2010 год возглавлял комитет по образованию города Калининград. В ноябре 2010 года Алексей Силанов был назначен и. о. замглавы администрации города Калининград по социальным вопросам.