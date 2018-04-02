Финал VII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд

3-17 мая 2018 года на ледовых площадках Олимпийского парка в Сочи пройдет Финал VII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной Хоккейной Лиги.

Ночная Хоккейная Лига — ведущая российская любительская спортивная организация, не имеющая аналогов в стране и мира. Фактически это любительский чемпионат страны по хоккею. Ночная Лига была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея.

Сезон 2017/18 стал уже седьмым в истории Ночной Лиги. Демонстрируя на протяжении всей своей работы неуклонный рост количества команд, принимающих участие в Отборочном этапе Фестиваля в регионах России, в этом сезоне Ночная Лига достигла рекордного количества в 933 команды из 75 регионов, включая Республику Крым и город Севастополь.

В Финале VII Фестиваля примут участие 156 команд, включая шесть женских — это также наивысший показатель в истории проведения соревнований.

Матчи Финала Фестиваля пройдут на пяти ледовых площадках — главной и тренировочной Ледового дворца «Большой», Ледового дворца «Айсберг» и двух тренировочных катков рядом с ним. Девять дивизионов, включая самый многочисленный и престижный — «Лига Чемпионов», в котором команды возрастной категории «40+» поспорят за главный трофей Ночной Лиги — переходящий Кубок Крутова и главный приз Фестиваля — «грант» Министерства спорта России на строительство крытого ледового катка в своем городе.

Непосредственно соревнования пройдут с 4 по 16 мая. 10 мая в «Айсберге» состоится финал Кубка Крутова, а в «Большом» — традиционный Гала-матч Фестиваля, участие в котором примут легенды отечественного хоккея, большие государственные и общественные деятели, крупнейшие предприниматели России.

Сочи, являющийся в Ночной Лиге отдельным «регионом», будет представлен в Финале Фестиваля двумя командами — победителями Отборочного этапа в дивизионах «Любитель 40+» и «Любитель 18+ Лига Надежды». Всего в Сочи в сезоне 2017/18 выступило 14 команд Ночной Лиги.