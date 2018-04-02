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Павел Колобков: Международные федерации часто сами просят Россию принять соревнования
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Павел Колобков: Международные федерации часто сами просят Россию принять соревнования 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Министр спорта РФ Павел Колобков разъяснил суть поправок в стандарт и в кодекс WADA, вступивших в действие с 1 апреля, которые запрещают претендовать на проведение международных соревнований странам, где национальный антидопинговый комитет не соответствует кодексу WADA.
— Мы долго работали с WADA над разъяснением этой позиции, было много вопросов у международных федераций. И мы получили ответы. Все те соревнования, которые должны быть проведены в России и права на проведение уже получены, будут проведены. Претендовать на новые международные соревнования и проводить их мы также можем. Россия по-прежнему может подавать заявки на проведение международных соревнований. Да, WADA рекомендует федерациям такие заявки не принимать. Но давайте откровенно: проведение соревнований — это достаточно сложный организационный и финансово затратный процесс. Не так много стран жаждут проводить крупные соревнования. Международные федерации часто сами просят Россию принять соревнования, зная, на каком уровне мы их проводим. Только на прошлой неделе у меня были встречи — две федерации пришли к нам с просьбой провести соревнования. Кстати, очень хорошие, интересные. Мы будем выбирать, что нам проводить.
— Но там, где помимо России на проведение соревнований будет претендовать кто-то еще, у нас не будет шансов? В мае будут определять город, где пройдет чемпионат мира по настольному теннису. Среди претендентов Екатеринбург, американский Сан-Хосе и корейский Пусан. Нам не отдадут?
— Почему? Все зависит от условий. Если международная федерация увидит, что условия проведения в США либо где-то еще им не соответствуют, то решение может быть и в пользу российского города. Я, кстати, скажу, что самые плохие чемпионаты, когда я был спортсменом, проводились в США. Из пяти Олимпиад, в которых я участвовал, самая неудачная была в Атланте. В Америке экономятся деньги на всем, в том числе на безопасности, кстати говоря. В Атланте во время Олимпиады теракт был в парке. Спортсмены проживали в кампусе, который даже не был отремонтирован. Металлические шкафы для одежды. Еда самая плохая. В Америке, конечно, умеют из организации соревнований деньги извлекать. Но с точки зрения подхода, душевности так, как в России, никто не проводит. И это объективно. Недаром Томас Бах назвал сочинскую Олимпиаду самой лучшей. Все понимают, что Россия занимает важнейшее место в мировом спорте. Таких стран с точки зрения значимости для спорта по пальцам пересчитать. Без России, без российского спорта представить мировой спорт невозможно, — сказал Колобков в интервью РБК.
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