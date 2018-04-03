Кевин Де Брейне: «Манчестер Сити» хотел бы завоевать титул в матче с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне отметил, что команда хотела бы завоевать чемпионский титул в следующей игре с "Манчестер Юнайтед" . «Горожане» опережают сопрника на 16 очков, и в случае победы гарантирует победу в борьбе за трофей.

— Завоевать чемпионский титул в матче с «МЮ» было бы чем-то особенным, — приводит Goal слова Де Брейне. — Для фанатов и команды это будет иторическое событие. Чем скорее мы оформим чемпионство, тем лучше.

Впереди у нас тяжелый календарь — «Ливерпуль», «МЮ», снова «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Впечатлает.