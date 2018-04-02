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Ульяна Кайшева: Пребывание в резерве пошло мне в минус
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Ульяна Кайшева: Пребывание в резерве пошло мне в минус 

Советский спорт 1 час назад
— У вас получился не слишком характерный год: вы были включены в олимпийскую сборную, но при этом до января не входили в состав основной команды и не выступали в Кубке мира. Как считаете, пребывание в резерве пошло в плюс или в минус?
— Думаю, в минус. После того, как я получила такой большой опыт на Олимпиаде, стала понимать, что опыт — это очень важно в нашем виде спорта. Когда его недостает, это сказывается и в том, как ты ведешь гонку, как подводишь себя к ней. Если бы у меня была возможность раньше начать выступать в Кубке мира, возможно, перейти на другие скорости тоже получилось бы раньше, — цитирует Кайшеву «Р-Спорт».
— А на Олимпиаду попасть хотелось?
— Да. С самого начала сезона даже в мыслях не было, что Игры можно бойкотировать. Очень хотелось получить этот опыт. Просто потом, когда выяснилось, что в Пхенчхан мы едем только вчетвером, появилось странное чувство. Когда я участвовала в юношеских Олимпийских играх в Инсбруке, то очень хорошо ощущала, как здорово, когда вокруг тебя большая команда. А здесь — ни команды толком нет, ни названия страны.
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