Самюэль Юмтити: «С Гризманном я включаю режим агента»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити сказал, что обсуждал с французским нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном его возможный переход в клуб из Каталонии. Игрок обороны отметил, что в случае трансфера соотечественника сине-гранатовые смогут играть в шесть атакующих игроков.

— С Гризманном я включаю режим агента, — цитирует Goal Юмтити. — Это правда, что мы много говорим об этом (возможном переходе форварда в «Барселону». — Прим. «СЭ»). Но это было на уровне того, что он думает о «Барсе». Если он придет, мы будем играть с шестью футболистами в атаке.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гризманн отказался от предложения "Манчестер Юнайтед" ради перехода в «Барселону». В его контракте с «Атлетико» прописана сумма отступных — 100 миллионов евро. Соглашение форварда с мадридцами рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне Гризманн принял участие в 38 матчах на клубном уровне, забив 23 мяча и сделав 11 голевых передач.