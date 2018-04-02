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Самюэль Юмтити: «С Гризманном я включаю режим агента»
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Самюэль Юмтити: «С Гризманном я включаю режим агента» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити сказал, что обсуждал с французским нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном его возможный переход в клуб из Каталонии. Игрок обороны отметил, что в случае трансфера соотечественника сине-гранатовые смогут играть в шесть атакующих игроков.
— С Гризманном я включаю режим агента, — цитирует Goal Юмтити. — Это правда, что мы много говорим об этом (возможном переходе форварда в «Барселону». — Прим. «СЭ»). Но это было на уровне того, что он думает о «Барсе». Если он придет, мы будем играть с шестью футболистами в атаке.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гризманн отказался от предложения "Манчестер Юнайтед" ради перехода в «Барселону». В его контракте с «Атлетико» прописана сумма отступных — 100 миллионов евро. Соглашение форварда с мадридцами рассчитано до лета 2022 года.
В этом сезоне Гризманн принял участие в 38 матчах на клубном уровне, забив 23 мяча и сделав 11 голевых передач.
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