Чудо-баксы: что вы не знали о долларе

Два с лишним столетия назад появился американский доллар. Ежегодно в США выпускается около 35 млн банкнот различного номинала на общую сумму примерно $635 млн Больше всего печатается банкнот достоинством в один доллар. Он составляет 45% от общего объема напечатанных денег. Самая редкая купюра — два доллара. Последний тираж был в 2003 году.

Базовый дизайн большинства долларовых купюр был утвержден еще в 1928 году. Оформлял банкноты по просьбе будущего вице-президента США Уоллиса русский эмигрант Сергей Макроновский. Однако есть версия, что под этим псевдонимом скрывался знаменитый художник-мистик Николай Рерих.

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Если приглядеться к однодолларовой купюре внимательнее, можно найти много интересного. Например, изображение совы, которая скрывается в правом верхнем углу над единицей. Говорят, она появилась на банкноте во времена Великой депрессии, и никто не может объяснить значение этого тайного символа. Зато число 13 объясняется просто — 13 ступеней пирамиды, столько же звезд над орлом и вертикальных полос на щите, 13 листьев и 13 ягод на оливковой ветви, такое же число стрел. Это вероятнее всего 13 колоний, из которых впоследствии и образовались Соединенные Штаты Америки. С каждым днем в США печатают все больше и больше долларов. Имитировано более $11 трлн, из них более $2 трлн в бумажном виде, остальное — электронные деньги на банковских счетах. В России, кстати, денежная масса составляет 38 трлн рублей, что эквивалентно $0,6 трлн.

Когда-то каждый доллар имел золотой стандарт, его можно было обменять на золото. Но сейчас это просто бумага, ценность которой не обеспечена ничем, кроме веры инвесторов в экономику США.

Отказ от золотого стандарта спровоцировал президент Франции Шарль де Голль в 1965 году. Он «выгреб» всю американскую наличность из французской казны и отправил собранные $750 млн на историческую родину с требованием обменять их на золото по текущему курсу. В противном случае — выход Франции из НАТО. Американцы стиснули зубы, но банкноты обменяли. В результате золотой запас США значительно усох. Но когда в приемной президента американского Федерального резервного банка выстроилась очередь из желающих поменять самую надежную валюту мира на золотые слитки, президент Никсон временно наложил запрет на обмен долларов на золото.

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