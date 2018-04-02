Ещё
Чудо-баксы: что вы не знали о долларе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чудо-баксы: что вы не знали о долларе 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Два с лишним столетия назад появился американский доллар. Ежегодно в США выпускается около 35 млн банкнот различного номинала на общую сумму примерно $635 млн  Больше всего печатается банкнот достоинством в один доллар. Он составляет 45% от общего объема напечатанных денег. Самая редкая купюра — два доллара. Последний тираж был в 2003 году.
Базовый дизайн большинства долларовых купюр был утвержден еще в 1928 году. Оформлял банкноты по просьбе будущего вице-президента США Уоллиса русский эмигрант Сергей Макроновский. Однако есть версия, что под этим псевдонимом скрывался знаменитый художник-мистик Николай Рерих.
Зарабатывать в интернете стало проще
Лучшие идеи для бизнеса
Если приглядеться к однодолларовой купюре внимательнее, можно найти много интересного. Например, изображение совы, которая скрывается в правом верхнем углу над единицей. Говорят, она появилась на банкноте во времена Великой депрессии, и никто не может объяснить значение этого тайного символа. Зато число 13 объясняется просто — 13 ступеней пирамиды, столько же звезд над орлом и вертикальных полос на щите, 13 листьев и 13 ягод на оливковой ветви, такое же число стрел. Это вероятнее всего 13 колоний, из которых впоследствии и образовались Соединенные Штаты Америки. С каждым днем в США печатают все больше и больше долларов. Имитировано более $11 трлн, из них более $2 трлн в бумажном виде, остальное — электронные деньги на банковских счетах. В России, кстати, денежная масса составляет 38 трлн рублей, что эквивалентно $0,6 трлн.
Когда-то каждый доллар имел золотой стандарт, его можно было обменять на золото. Но сейчас это просто бумага, ценность которой не обеспечена ничем, кроме веры инвесторов в экономику США.
Отказ от золотого стандарта спровоцировал президент Франции Шарль де Голль в 1965 году. Он «выгреб» всю американскую наличность из французской казны и отправил собранные $750 млн на историческую родину с требованием обменять их на золото по текущему курсу. В противном случае — выход Франции из НАТО. Американцы стиснули зубы, но банкноты обменяли. В результате золотой запас США значительно усох. Но когда в приемной президента американского Федерального резервного банка выстроилась очередь из желающих поменять самую надежную валюту мира на золотые слитки, президент Никсон временно наложил запрет на обмен долларов на золото.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Песков: Кремль не оставит без внимания закрытие торгпредстава РФ в Британии Американского актера Уилла Смита унизил на свидании робот София В Сети набирает популярность исполнение «Катюши» певицей из Китая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ22
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Шалимов отправлен в отставку
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение