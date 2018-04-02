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Федор Щербаченко: «Вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини»
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Федор Щербаченко: «Вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный тренер Федор Щербаченко назвал идеального кандидата на замену наставнику питерского "Зенита" Роберто Манчини.
"Как это ни странно, я вижу сегодня только одного кандидата вместо Манчини — Черчесова. Почему именно Станислава Саламовича? Потому что он знает специфику российского чемпионата, четко понимает, что нужно делать на тренировках и в матчах, как обеспечивать высокую физическую готовность и самоотдачу игроков на поле, как проводить трансферную политику. И самое главное — ни одна звезда, даже мирового футбола, не сможет не выполнять указания Черчесова", — цитирует 55-летнего специалиста Спорт уик-энд.
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