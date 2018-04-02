Измайловское диво вышло в финал видеофестиваля

Конноспортивный клуб «Измайлово Пони-клуб» вышел в финал V туристского видеофестиваля «Диво России».

В марте КСК «Измайлово Пони-клуб» впервые принял участие в конкурсе туристского видеофестиваля «Диво России». Ролик уже вышел в финал окружного этапа в номинации «Объекты социального туризма и отдыха».

Выход на заключительный этап, по мнению сотрудников клуба, стал для клуба неожиданным сюрпризом! Они верят и надеются на победу.

Оставить свой голос за измайловцев и посмотреть ролик можно по этой ссылке.

Напомним, что конный клуб верховой езды «Измайлово» располагается в пяти минутах от ст. м. «Шоссе Энтузиастов» на территории Измайловского лесопарка.