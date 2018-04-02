Школьник из Калининграда — призер всероссийской олимпиады

Мой Калининград. Из Калининграда девятиклассник лицея №23 — призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

С 25 по 30 марта в Ульяновском государственном педагогическом университете имени И. Н. Ульянова (Ульяновск) 200 школьников из различных регионов России соревновались на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов по французскому языку.

Среди участников заключительного этапа олимпиады Калининградскую область представлял учащийся 9 класса лицея №23 Артем Рябов , прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 2 апреля 2018 года, в пресс-службе городской администрации.

Артем — победитель регионального этапа олимпиады по французскому языку 2017-2018 учебного года. Несмотря на то, что ему не хватило всего одного балла, чтобы пройти на заключительный этап олимпиады, в министерстве образования Калининградской области решили отправить школьника на олимпиаду.