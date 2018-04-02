Калининградцев приглашают на реконструкцию штурма форта №5

8 апреля на территории музея «Форт №5» пройдет традиционная военно-историческая реконструкция, посвящённая 73-й годовщине штурма Кёнигсберга.

«Форт №5, имевший важное стратегическое значение, оказал наиболее ожесточённое сопротивление из всех аналогичных фортификационных сооружений Кёнигсберга. 8 апреля 1945 года во время штурма Кёнигсберга он был взят в ходе многочасового беспрерывного боя», — рассказали в пресс-службе музея.

Напомним, что 15 человек, участвовавших в штурме, были удостоены звания героя Советского Союза. Их имена увековечены на мемориальном камне.

В программе:

10.00-16.00 — работа интерактивного лагеря (знакомство с бытом и предметами вооружения военнослужащих разных эпох).11.10, 12.40 — «Фронтовая агитбригада». Песни военных лет в исполнении Натальи Близниченко.11.30-12.00 — митинг и возложение цветов к памятному знаку «Героям штурма форта №5».12.00-16.00 — «Фронтовой кинотеатр».

Демонстрация кадров военной кинохроники:

11.00 — «Бои в Восточной Пруссии»;12.00 — «Штурм Кёнигсберга»;15:00 — «Бои в Восточной Пруссии»;16:00 — «Штурм Кёнигсберга».