В воскресенье калининградцам покажут, как штурмовали Пятый форт

В воскресенье, 8 апреля, на территории музея «Форт №5» состоится военно-историческая реконструкция, посвящённая 73-й годовщине штурма Кёнигсберга. В этот памятный день зрители увидят бой, проведённый по всем правилам военного искусства.

Его называли «ключ к Кёнигсбергу», и отдавать его фашисты не хотели. Форт стоит на дороге к морю, для объятого войной города это стратегический путь. Он оказал наиболее ожесточённое сопротивление из всех аналогичных фортификационных сооружений Кёнигсберга. Входил в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43-й армии, которым командовал генерал-лейтенант А. С. Ксенофонтов.

8 апреля 1945 года крепость была взята в ходе многочасового беспрерывного боя. За эту военную операцию 15 советских солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза.

Владислав Воскобойников , руководитель клуба военно-исторического реконструкции им. Героя Советского Союза В. Л. Попова:

— У нас сценарий прописан, чтобы он максимально был приближен к тому, как это все было. Там диктор, он декламирует, как и что было. Реконструкторы показывают, как взносили знамя, кто взносил знамя. В эти дни мы как раз получили Калининград.

В 1945-м падение Пятого форта предопределило исход штурма Кёнигсберга. Это — знаковое место на исторической карте города, и реконструкция сражения здесь — дань уважения и подарок калининградцам в памятные апрельские дни.

В программе:

10.00-16.00 — работа интерактивного лагеря (знакомство с бытом и предметами вооружения военнослужащих разных эпох).

11.10, 12.40 — «Фронтовая агитбригада». Песни военных лет в исполнении Натальи Близниченко.

11.30-12.00 — митинг и возложение цветов к памятному знаку «Героям штурма форта №5».

12.00-16.00 — «Фронтовой кинотеатр».

13.00-14.30 — военно-историческая реконструкция «Штурм форта №5».

15.00-15.15 — торжественное построение и награждение участников реконструкции.

Демонстрация кадров военной кинохроники:

11.00 — «Бои в Восточной Пруссии»;

12.00 — «Штурм Кёнигсберга»;

15:00 — «Бои в Восточной Пруссии»;

16:00 — «Штурм Кёнигсберга».

Фото: пресс-служба Калининградского областного историко-художественного музея

Штурм Кёнигсберга. ЭТО НАШ ГОРОД