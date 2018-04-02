Ещё
В Кремле прокомментировали закрытие российского торгпредства в Британии
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кремле прокомментировали закрытие российского торгпредства в Британии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждый недружественный шаг по отношению к России не останется без внимания, передает РИА «Новости».
"В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении России, и каждый этот недружественный шаг находит в последствии ответ, который формулируется соответствующим образом. Поэтому давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет", — сказал Песков в ответ на вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с делом Скрипаля.
Ранее Песков вновь заявил, что Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
Газета.Ru: последние новости
Отставка Шалимова стала неожиданностью для Смолова В АИБА серьезно воспринимают угрозу исключения бокса из программы Игр Песков прокомментировал арест Магомедовых
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку8
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети17
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение