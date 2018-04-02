В Кремле прокомментировали закрытие российского торгпредства в Британии

"В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении России, и каждый этот недружественный шаг находит в последствии ответ, который формулируется соответствующим образом. Поэтому давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет", — сказал Песков в ответ на вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с делом Скрипаля

Ранее Песков вновь заявил, что Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля.