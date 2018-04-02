Ещё
Избирком Прикамья и полиция проверят кандидатов на судимости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Избирком Прикамья и полиция проверят кандидатов на судимости 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Избирком Прикамья для этой работы заключил соглашения о предварительной проверке сведений о судимости потенциальных кандидатов с ГУ МВД и 18 отделениями партий в крае. Выработан алгоритм работы: до периода выдвижения кандидатов партии направляют список потенциальных кандидатов для проверки на наличие проблем с законом. Перечень проверяется совместно с полицией.
Результаты проверки направляют партии, политическая организация определяет выдвигать ли кандидатов, имевших судимость. Большинство ранее судимых кандидатов получают обоснованный отказ в регистрации, либо сами отказываются от участия в выборах, не желая публикации данных о своей судимости.
Подобные соглашения реализуются в Пермском крае с 2013 года. Итог: процент судимых соискателей выборных должностей снизился с 12 до 5,5. Партии могут подать списки кандидатов на проверку до 15 мая.
Напомним, 9 сентября 2018 года в регионе пройдет около 200 избирательных кампаний, будет замещено более 2 тыс. мандатов. Выборные кампании стартуют в июне.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На КЭФ обсудят наследие Универсиады-2019 Спасибо за пережитые эмоции. Куйвашев прокомментировал игру Урала и Рубина в Екатеринбурге Захарова ответила Джонсону цитатой Достоевского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку8
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети17
Спицов встал на защиту норвежских лыжников
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение