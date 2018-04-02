Избирком Прикамья и полиция проверят кандидатов на судимости

Избирком Прикамья для этой работы заключил соглашения о предварительной проверке сведений о судимости потенциальных кандидатов с ГУ МВД и 18 отделениями партий в крае. Выработан алгоритм работы: до периода выдвижения кандидатов партии направляют список потенциальных кандидатов для проверки на наличие проблем с законом. Перечень проверяется совместно с полицией.

Результаты проверки направляют партии, политическая организация определяет выдвигать ли кандидатов, имевших судимость. Большинство ранее судимых кандидатов получают обоснованный отказ в регистрации, либо сами отказываются от участия в выборах, не желая публикации данных о своей судимости.

Подобные соглашения реализуются в Пермском крае с 2013 года. Итог: процент судимых соискателей выборных должностей снизился с 12 до 5,5. Партии могут подать списки кандидатов на проверку до 15 мая.

Напомним, 9 сентября 2018 года в регионе пройдет около 200 избирательных кампаний, будет замещено более 2 тыс. мандатов. Выборные кампании стартуют в июне.