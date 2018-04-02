Участники из района Люблино заняли третье место в кадетском турнире по плаванию

Участники из района Люблино взяли бронзу на турнире по плаванию среди учащихся школ казачьего кластера и студентов МГУТУ имени Разумовского на кубок ректора Первого казачьего университета. Об этом рассказал представитель школы №2121, честь которой защищала команда района Люблино.

— Команда кадет-платовцев из шестых-восьмых классов приняла участие в турнире и по итогам соревнований заняла третье место в эстафетном плавании вольным стилем, — пояснил представитель образовательного учреждения.

Напомним, что школа №2121 находится по адресу улица Ставропольская, дом 20.

(мю)