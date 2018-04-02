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Участники из района Люблино заняли третье место в кадетском турнире по плаванию
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Участники из района Люблино заняли третье место в кадетском турнире по плаванию 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Мое Люблино
Участники из района Люблино взяли бронзу на турнире по плаванию среди учащихся школ казачьего кластера и студентов МГУТУ имени Разумовского на кубок ректора Первого казачьего университета. Об этом рассказал представитель школы №2121, честь которой защищала команда района Люблино.
— Команда кадет-платовцев из шестых-восьмых классов приняла участие в турнире и по итогам соревнований заняла третье место в эстафетном плавании вольным стилем, — пояснил представитель образовательного учреждения.
Напомним, что школа №2121 находится по адресу улица Ставропольская, дом 20.
(мю)
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