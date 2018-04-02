Конкурс «Фотопроджи» подарил победителям iPhone 8

Конкурс «Фотопроджи» подарил победителям iPhone 8В Махачкале прошло награждение победителей конкурса «Фотопроджи».

Было немало неравнодушных людей, которые не только проявили активность, свою гражданскую позицию — пришли на избирательные участки и проголосовали, но и приняли участие в конкурсе. Участвовали в конкурсе более тысячи человек, но победу одержали самые активные. И за свою победу они получили — первое место iPhone 8, второе iPhad Air и за третье гироскутер.

«Я принимала участие в конкурсе в городе Хасавюрт и заняла второе место. Хочу поблагодарить организаторов за проведение такого конкурса и за возможность участия в нем», — делится участника конкурса Хункерова Тамила.

Напомним, для победы в конкурсе участник должен был прийти 18 марта на избирательный участок, найти на участке переносную конструкцию с названием фотоконкурса, сфотографироваться и выложить ее в социальную сеть «ВКонтакте» и/или Instagram, поставить хэштег фотоконкурса #фотопроджи, после чего нужно было набрать максимальное количество «лайков» под своей публикацией на сайте www.photo-prodji.ru.

Конкурс проводился в семи городах Дагестана.