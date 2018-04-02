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Песков прокомментировал арест Магомедовых
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Песков прокомментировал арест Магомедовых 

Газета.Ru 2 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что арест владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых не является одноразовой акцией. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жесткая целенаправленная политика. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным. И затем будет суд, который и определит виновность и невиновность тех, кто был задержан", — сказал Песков.
Он также добавил, что утверждения о задержании владельцев группы «Сумма» по причине противоборства различных структур в преддверии формирования нового правительства являются политологическими пересудами.
Ранее сообщалось, что акции активов «Суммы» упали.
Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.
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