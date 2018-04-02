Комментатор Уткин сравнил «Амкар» с женщиной лёгкого поведения

Известный футбольный комментатор Василий Уткин жёстко раскритиковал руководство пермского «Амкара» в свете переноса матча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Москву на стадион «Локомотива». «Клуб „Амкар“ — типичная разводящая проститутка, и генеральный директор в нём может переназваться генеральным сутенером. А мы поедем в Хабаровск. Не хотите — перебейте цену. И мы идём к вам! Это по-другому не называется», — написал Уткин в своём Telegram.

Он отметил, что его слова касаются не футболистов, а руководство клуба.

«Победа над лидером — круто. За это аплодисменты. Неторговля результатом — не круто. Нормально. Кстати, у меня и мысли не было, что результат матча входит в сделку. О чем я и говорил ранее, но не подготовить поле за месяц, не иметь возможности принимать матчи в Перми к апрелю — то дно. Все эти дни на поле своего стадиона амкаровцы проводили тренировки. Готово поле. Можно на нем играть», — добавил комментатор.

«Локомотив», по информации известного спортивного комментатора Нобеля Арустамяна, заплатил пермскому клубу около 20 млн рублей за то, чтобы перенести матч в Москву.

Встреча «Амкара» и «Локомотива» на «РЖД Арене» завершилась победой пермяков со счётом 2:1.

Ранее в РФПЛ не исключили, что «Амкар» сможет вернуть лицензию на проведение матчей без замены газона на стадионе.