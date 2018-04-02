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Комментатор Уткин сравнил «Амкар» с женщиной лёгкого поведения
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Комментатор Уткин сравнил «Амкар» с женщиной лёгкого поведения 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Soccer News
Известный футбольный комментатор Василий Уткин жёстко раскритиковал руководство пермского «Амкара» в свете переноса матча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Москву на стадион «Локомотива». «Клуб „Амкар“ — типичная разводящая проститутка, и генеральный директор в нём может переназваться генеральным сутенером. А мы поедем в Хабаровск. Не хотите — перебейте цену. И мы идём к вам! Это по-другому не называется», — написал Уткин в своём Telegram.
Он отметил, что его слова касаются не футболистов, а руководство клуба.
«Победа над лидером — круто. За это аплодисменты. Неторговля результатом — не круто. Нормально. Кстати, у меня и мысли не было, что результат матча входит в сделку. О чем я и говорил ранее, но не подготовить поле за месяц, не иметь возможности принимать матчи в Перми к апрелю — то дно. Все эти дни на поле своего стадиона амкаровцы проводили тренировки. Готово поле. Можно на нем играть», — добавил комментатор.
«Локомотив», по информации известного спортивного комментатора Нобеля Арустамяна, заплатил пермскому клубу около 20 млн рублей за то, чтобы перенести матч в Москву.
Встреча «Амкара» и «Локомотива» на «РЖД Арене» завершилась победой пермяков со счётом 2:1.
Ранее в РФПЛ не исключили, что «Амкар» сможет вернуть лицензию на проведение матчей без замены газона на стадионе.
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 Ещё 4 источника 
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