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Уткин: «Амкар» — разводящая проститутка, клуб не имеет дома и мотается по клиентуре"
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Уткин: «Амкар» — разводящая проститутка, клуб не имеет дома и мотается по клиентуре" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Телекомментатор Василий Уткин высказался насчет победы пермского «Амкара» над московским «Локомотивом» (2:1).
"Клуб «Амкар» — типичная разводящая проститутка, и генеральный директор в нем может переназваться генеральным сутенером. А мы поедем в Хабаровск. Не хотите — перебейте цену. И мы идем к вам! Это по-другому не называется.
Это касается клуба и не касается команды. Собственно, и долги у клуба, а не у игроков. Игроки, во-первых, хотят, чтобы с ними рассчитались. А во-вторых, им на будущий сезон, видимо, надо искать какое-то новое место работы.
У проститутки нет дома, она мотается по клиентуре. Не подготовить поле за месяц, не иметь возможности принимать матчи в Перми к апрелю — это дно. Все эти дни на поле стадиона амкаровцы проводили тренировки. Готово поле. Можно на нем играть", — гласит сообщение Уткина в «Телеграме».
Напомним, что «Амкар» обыграл «Локомотив» благодаря дублю Аарона Оланаре.
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