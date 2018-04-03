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Уткин в жесткой форме раскритиковал «Амкар» за перенос матча в Москву
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Уткин в жесткой форме раскритиковал «Амкар» за перенос матча в Москву 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Известный спортивный журналист Василий Уткин в жесткой форме раскритиковал руководство пермского «Амкара» за перенос матча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» в Москву. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Вот клуб Амкар — типичная разводящая проститутка, и генеральный директор в нем может переназваться генеральным сутенером. А мы поедем в Хабаровск. Не хотите — перебейте цену. И мы идем к вам!
Это по-другому не называется", — написал Уткин на в своем канале в телеграме.
Он отметил, что данные слова касаются руководство команды, а не игроков.
"Собственно, и долги у клуба, а не у игроков. Игроки, во-первых, хотят, чтобы с ними рассчитались. А во-вторых, им на будущий сезон, видимо, надо искать какое-то новое место работы.
Победа над лидером — круто. За это аплодисменты. Неторговля результатом — не круто. Нормально. Кстати, у меня и мысли не было, что результат матча входит в сделку. О чем я и говорил ранее.
Не подготовить поле за месяц, не иметь возможности принимать матчи в Перми к апрелю — это дно. Все эти дни на поле стадиона Как-Его-Там амкаровцы проводили тренировки. Готово поле. Можно на нем играть. Только вот зачем?" — добавил Уткин.
Согласно источнику, «Амкар» за перенос матча получил от «Локомотива» 20 млн рублей.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу пермяков.
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