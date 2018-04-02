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Появилось видео репетиции салюта на площади Минина
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Появилось видео репетиции салюта на площади Минина 

nn.ru 2 часа назад
Вечером прошла репетиция салюта ко Дню города. Огненная забава попала на видео. Записью поделилась Екатерина Толокнова. Давайте полюбуемся.
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