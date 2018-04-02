Ещё
В Кремле рассказали об ответе на недружественные шаги Лондона
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кремле рассказали об ответе на недружественные шаги Лондона 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Все недружественные шаги в отношении нашей страны не остаются без ответа. Об этом заявили в Кремле.
"В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении РФ. И каждый недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующим образом", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о возможном закрытии торгового представительства России в Лондоне.
"Давайте не будем забегать вперед", — сказал Песков.
"Без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет", — заверил представитель Кремля.
Российская Газета: последние новости
Российский военный летчик занялся в Киргизии бегом с собакой Южнокорейские артисты и спортсмены прибыли в Пхеньян на гастроли В Кремле нет информации из Лондона по делу Скрипаля
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку8
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети17
Спицов встал на защиту норвежских лыжников
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение