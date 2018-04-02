В Кремле рассказали об ответе на недружественные шаги Лондона

Все недружественные шаги в отношении нашей страны не остаются без ответа. Об этом заявили в Кремле.

"В Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении РФ. И каждый недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующим образом", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя сообщения СМИ о возможном закрытии торгового представительства России в Лондоне.

"Давайте не будем забегать вперед", — сказал Песков.

"Без внимания никто такие шаги в Москве не оставляет", — заверил представитель Кремля.