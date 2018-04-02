В АИБА серьезно воспринимают угрозу исключения бокса из программы Игр

Исполнительный директор Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) Том Вирджетс заявил, что организация серьезно воспринимает угрозу возможного исключения вида спорта из программы Олимпиады, сообщает ТАСС

"Мы надеемся, что этого не произойдет. Но есть люди, которые хотят этого. И мы не знаем, сколько таких людей среди членов МОК, которые имеют полномочия для принятия таких решений. Я могу сказать, что мы воспринимаем эту угрозу очень серьезно", — цитирует Вирджетса Around the Rings.

По его мнению, исключение бокса станет большой ошибкой, так как в нем сочетается большое количество ценностей олимпийского движения.

Исполнительный директор АИБА отметил, что организация прилагает максимум усилий для того, что выполнить все требования МОК.

Ранее сообщалось, что исполком АИБА отказался назначить экс-главу организации почетным президентом.