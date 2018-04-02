Маленький брат большого хоккея

Даже тот, кто пристально следит за новостями спорта, вряд ли знает, что в 2017 году сборная России стала чемпионом мира по настольному хоккею. Да, эта игра с пластиковыми фигурками давно перестала быть детской забавой и превратилась в полноценный вид спорта. В нашей стране он не признан официально, но это не мешает его поклонникам организовывать секции, проводить всероссийские турниры и участвовать в международных первенствах.

Автор Overtime.life пообщался с организатором екатеринбургского клуба настольного хоккея Антоном Сысолятиным и узнал, почему младший брат большого хоккея достоин считаться видом спорта.

С чего началось твое увлечение настольным хоккеем?

Началось, как и у всех, кто занимается настольным хоккеем, еще в детстве, когда мы играли на старых советских «полянах». Это были широкие, тяжеловесные, металлические столы с достаточно простой механикой.

Играть было почти не с кем, кроме ближайшей родни — с отцом и дедом.

Потом младший брат быстро привел хоккей в негодность. На этом все заглохло до того момента, пока не захотелось вернуться к этому занятию. Я целенаправленно начал искать секцию в Екатеринбурге, постепенно знакомился с ребятами, которым была интересна эта игра.

Найдя «профессиональный» клуб в Екатеринбурге, я понял, что мне до ребят очень и очень далеко в плане игры: получалось только отсиживаться в обороне и пропускать кучу шайб.

Я решил, что для того, чтобы хоть чего-то добиться, нужно попробовать создать свою небольшую секцию и начинать учиться играть заново уже на «поляне» StigaPlayOff.

Такую секцию я организовал летом 2013 года. Тогда я работал в Музее радио, и в 2014 году мы провели первый кубок «RadioCup». Это название стало ключевым — так сейчас называется клуб и серия турниров, которые я сейчас провожу.

С 2013 года я играю регулярно, участвую в турнирах. Сначала это были турниры своего клуба и екатеринбургские, последние года три выезжаю на московские и казанские соревнования.

Как ты готовишься к турнирам и чемпионатам?

Кроме регулярных встреч, спаррингов, тренировок, просмотров видео с турниров я провожу домашние тренировки или играю с кем-то из приятелей. Но 90% всей работы — это работа один на один с хоккеем.

У меня на кухне стоит стол, и пока варится суп или в ушах аудиокнижка рассказывает очередной художественный сюжет, я разбираю элементы.

Нужно освоить очень серьезный арсенал приемов, чтобы выйти на достойный уровень. Сейчас я на 580-м месте в мире по настольному хоккею. Это достижение последних двух лет: до этого я находился глубоко во второй тысяче. Но, конечно, «серьезные» игроки — это игроки первой-второй сотни, остальные — люди, которые что-то понимают, но не являются еще настоящими профессионалами.

Путь открыт, и я сейчас ясно вижу и понимаю, к чему мне стоит в этой игре стремиться. Рейтинг в настольном хоккее зарабатывается только участием в крупных и представительных турнирах. В России это этапы Чемпионата России, а также турниры, имеющие статус международных: осенью — в Питере, зимой — в Курске, весной — в Москве.

Последний год активно развивается настольно-хоккейное движение в Казани, и мы стали частыми гостями казанских турниров и дружны с их игроками.

Что представляет собой настольно-хоккейное сообщество Екатеринбурга сегодня?

Когда я познакомился с игроками Екатеринбурга, у нас был один-единственный клуб на базе спортивного районного клуба «Орион» на ЖБИ. Сейчас мы проводим тренировки и турниры на нескольких площадках: в антикафе «Альма-Матер», в Музее радио им А. С. Попова, но основной площадкой остается «Орион».

Там собираются основные юношеские силы, там появился лучший игрок Екатеринбурга — Максим Чегаев. Ему сейчас около 20 лет, играть он начал лет в 13-14.

Это наша звезда, лучший игрок Урала, который показывал результаты в районе второй десятки чемпионата России, был в середине второй сотни мирового рейтинга.

Он пропустил пару сезонов, готовясь к поступлению в вуз, но сейчас вернулся в игру и не дает никому возможности усомниться в своем первенстве — последние пять-шесть турниров остаются за ним.

Активно в настольный хоккей в Екатеринбурге играет человек двадцать, активно тренируется — десять-двенадцать. В целом сообщество — это 50-60 игроков, которые прошли через наши турниры. И это вполне нормальная цифра для Екатеринбурга, потому что далеко не каждый, кто увлекался настольным хоккеем, выигрывал дружеские и дворовые турниры, оказывается конкурентоспособен на уровне профессиональных игр.

Те ребята, с которыми мы начинали проводить турниры «RadioCup», давно отошли от игр, вероятно, когда поняли, что нужно и вкладываться по времени значительно, и (о, боже!) тренироваться дома одному.

Для кого-то это стало камнем преткновения. Настольный хоккей может быть спортом, а ты можешь быть спортсменом — но это требует соответствующего подхода. Кстати, единственная страна, где настольный хоккей признан игровым видом спорта, — Латвия. У них есть и финансирование, и, главное, активные детские секции.

Куда идти тому, кто захочет попробовать свои силы в настольном хоккее?

Тем, кто решил попробовать свои силы в настольном хоккее, нужно, во-первых, прийти к нам на тренировку и попробовать себя в турнирах, во-вторых, купить домой игровой стол, начать разбирать элементы и, желательно, найти себе напарника, чтобы занятие было вдвойне интересным. С нами можно связаться через группу RadioCup и договориться о встрече и тренировке.

Сейчас Российская федерация настольного хоккея активно общается со своим спонсором — «Спортмастером» — по поводу проведения осенью в городах-миллионниках турниров для игроков-любителей. Надеюсь, что мы тоже сможем провести такие турниры в Екатеринбурге, где каждый желающий сможет показать свои силы и посоперничать с такими же любителями игры, как и он сам.

Это будет отличный повод для встречи и знакомства с игроками Екатеринбурга!

Сколько стоит игровой стол?

В настольный хоккей играют на хоккее Stiga модели PlayOff. Купить его помимо небольших интернет-магазинов можно в «Спортмастере» — это обойдется примерно в 5,5 тысяч рублей. Сейчас Stiga модернизирует эту модель хоккея, поэтому стоит ожидать снижения цен перед выпуском новой версии.

Для официальных турниров любого уровня стол дорабатывается, чтобы он был более удобным и соответствовал международным правилам: например, мы вшиваем мешочки для сбора шайб, вкладываем специальные отражатели в сетку ворот, обрабатываем и смазываем отдельные части «поляны» и «ледового» покрытия.

Каждый год мы стараемся обновлять парк «полян», и те, которые отслужили сезон-два на чемпионатах, с удовольствием передаем в хорошие руки для домашних тренировок. Такой стол будет стоить всего 2-3 тысячи рублей.

Какие качества и навыки важны в настольном хоккее?

Во-первых, настольный хоккей — это игра, которая требует не только заряженности на борьбу и энергии, но и тонкого расчета, умения продумывать атакующие и оборонительные действия.

Во-вторых, важно внимание: для успешной игры необходимо видеть всю хоккейную площадку и просматривать тактический рисунок в постоянно меняющихся обстоятельствах игры. Большую роль играет мелкая моторика — приходится плотно забивать игровые приемы в мышечную память. Так что это игра универсальная, и у каждого есть шанс себя в ней проявить, не зависимо от пола, возраста и начальных умений.

Ну, и, конечно, настольный хоккей — это отличный повод для общения и путешествий по разным городам России и Европы, из сезона в сезон принимающих у себя настольно-хоккейные турниры.

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