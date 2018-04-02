Андрей Абузьяров и Ксения Комиссарова победили на чемпионате Иркутской области по бильярду

Участие в соревнованиях приняли сильнейшие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Братска.

Спортсмены состязались в динамичной пирамиде в мужской и женской категориях. Среди мужчин первое место занял ангарчанин Андрей Абузьяров. В финале он обыграл со счетом 5:3 иркутянина Сергея Утюжникова, который стал вторым. Третью ступень пьедестала разделили между собой иркутяне Владимир Шафиров и Никита Дементьев.

У женщин весь пьедестал заняли иркутские спортсменки. Ксения Комиссарова оказалась на первом месте, Виктория Ветрова — на втором, Надежда Борсук — на третьем.

«Впереди один из самых важных турниров этого года — чемпионат Сибирского федерального округа, который пройдет с 27 по 30 апреля. В Иркутск приедут сильнейшие игроки со всего сибирского региона. По итогам чемпионата области, можно смело сказать, что наши спортсмены готовы оказать достойную конкуренцию гостям», — рассказал вице-президент федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.