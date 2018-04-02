Исполнительный директор «Амкара»: «Локомотив» предлагал сыграть на других стадионах за свой счёт

Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов заявил, что руководство «Локомотива» предлагало провести матч 24-го тура между командами на других стадионах. «Руководство клуба изначально поставило задачу найти другой стадион. Было несколько вариантов — Саранск, Екатеринбург… Это стоит денег. А „Локомотив“ предложил за свой счёт предоставить „Арену Химки“. „Кубань“ и „Петровский“ в Питере. А потом было корректное предложение сыграть на „Локомотиве“. Этот вариант обсудило правление и приняло его», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

Он заявил, что перед принятием решения было также обсуждение с тренером и игроками команды, которые согласились на этот вариант. Кроме того, Маслов назвал глупостью нагнетание обстановки в прессе о том, что матч получится нечестный.

Встреча между «Амкаром» и «Локомотивом» на «РЖД Арене» завершилась победой пермяков со счётом 2:1.

Ранее Мостовой заявил, что в матче «Амкар» — «Локомотив» честность футбола восторжествовала.