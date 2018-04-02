Ещё
Исполнительный директор «Амкара»: «Локомотив» предлагал сыграть на других стадионах за свой счёт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исполнительный директор «Амкара»: «Локомотив» предлагал сыграть на других стадионах за свой счёт 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Спорт-Экспресс
Исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов заявил, что руководство «Локомотива» предлагало провести матч 24-го тура между командами на других стадионах. «Руководство клуба изначально поставило задачу найти другой стадион. Было несколько вариантов — Саранск, Екатеринбург… Это стоит денег. А „Локомотив“ предложил за свой счёт предоставить „Арену Химки“. „Кубань“ и „Петровский“ в Питере. А потом было корректное предложение сыграть на „Локомотиве“. Этот вариант обсудило правление и приняло его», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».
Он заявил, что перед принятием решения было также обсуждение с тренером и игроками команды, которые согласились на этот вариант. Кроме того, Маслов назвал глупостью нагнетание обстановки в прессе о том, что матч получится нечестный.
Встреча между «Амкаром» и «Локомотивом» на «РЖД Арене» завершилась победой пермяков со счётом 2:1.
Ранее Мостовой заявил, что в матче «Амкар» — «Локомотив» честность футбола восторжествовала.
RT на русском: последние новости
Майгуров и Драчев вошли в комиссию по выбору тренеров для сборной России Мутко - о матче "Амкар" - "Локомотив": "Рад, что все домыслы ушли на второй план" Сергей Кирьяков: "В чемпионской гонке ставлю на "Спартак"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку8
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ40
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети18
Спицов встал на защиту норвежских лыжников
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение