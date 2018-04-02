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Трамп не нашел оснований для помилования российского летчика
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Трамп не нашел оснований для помилования российского летчика 

Вести.Ru 2 часа назад
Президент США Дональд Трамп не находит оснований для помилования россиянина Константина Ярошенко. Об этом говорится в ответе на соответствующее обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
В послании говорится, что расследование велось с соблюдением демократических правил, и Ярошенко осужден законно, рассказала Москалькова РИА Новости. Она добавила, что продолжит бороться за освобождение Ярошенко.
Российского летчика Константина Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии героина и затем депортировали в США. 7 сентября 2011 году суд в Нью-Йорке приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы, признав его виновным в преступном сговоре с целью контрабанды крупной партии наркотиков, часть которой предназначалась для реализации в США.
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