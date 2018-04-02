Ринат Билялетдинов: Поставил бы Фернандо в один ряд с Роналду, Бекхэмом и Месси

В матче против «Тосно» Фернандо забил со штрафного. В этом сезоне бразилец реализовал пять ударов со штрафных. «В игре со СКА он изобрел такую мудреную дугу, что вратарю делать было нечего. Здесь же просто перехитрил вратаря. Тот дернулся к ближнему углу, и уже не видел траектории полета мяча. По качеству исполнения штрафных я бы поставил Фернандо в один ряд ни много ни мало с Криштиану Роналду , Бекхэмом и Месси. Другое дело, что у каждого своя методика исполнения», — цитирует Билялетдинова Московский комсомолец ».