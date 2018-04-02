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Ринат Билялетдинов: Поставил бы Фернандо в один ряд с Роналду, Бекхэмом и Месси
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Ринат Билялетдинов: Поставил бы Фернандо в один ряд с Роналду, Бекхэмом и Месси 

Советский спорт 2 часа назад
В матче против «Тосно» Фернандо забил со штрафного. В этом сезоне бразилец реализовал пять ударов со штрафных.
«В игре со СКА он изобрел такую мудреную дугу, что вратарю делать было нечего. Здесь же просто перехитрил вратаря. Тот дернулся к ближнему углу, и уже не видел траектории полета мяча. По качеству исполнения штрафных я бы поставил Фернандо в один ряд ни много ни мало с Криштиану Роналду, Бекхэмом и Месси. Другое дело, что у каждого своя методика исполнения», — цитирует Билялетдинова «Московский комсомолец».
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