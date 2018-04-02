В Кремле сообщили о смерти журналистки Ларисы Кафтан

Представитель Кремля напомнил, что много лет Кафтан работала в редакции « Комсомольской правды » и состояла в кремлёвском пуле журналистов.

«Мы её очень хорошо помним, мы ценим её участие в работе по освещению деятельности президента. В пресс-службе президента глубоко соболезнуют родным и близким, а также коллективу «Комсомольской правды» в связи с кончиной Ларисы», — отметил Песков.

Ранее в Кремле прокомментировали арест совладельцев группы компаний «Сумма».