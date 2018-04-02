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В Кремле сообщили о смерти журналистки Ларисы Кафтан
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В Кремле сообщили о смерти журналистки Ларисы Кафтан 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Кремле соболезнуют родным и близким журналистки Лариса Кафтан, которая скончалась 2 апреля, сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».
Представитель Кремля напомнил, что много лет Кафтан работала в редакции «Комсомольской правды» и состояла в кремлёвском пуле журналистов.
«Мы её очень хорошо помним, мы ценим её участие в работе по освещению деятельности президента. В пресс-службе президента глубоко соболезнуют родным и близким, а также коллективу «Комсомольской правды» в связи с кончиной Ларисы», — отметил Песков.
Ранее в Кремле прокомментировали арест совладельцев группы компаний «Сумма».
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