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Широков: не заметно, что Манчини работает над проблемами
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Широков: не заметно, что Манчини работает над проблемами 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказал мнение о работе наставника «Зенита» Роберто Манчини.
«Не заметно, что Манчини работает над проблемами. Он пока не смог выстроить команду, которая могла бы радовать болельщиков яркой атакующей игрой. В матче с «Уфой», например, команда создала мало моментов — даже если брать во внимание плохую погоду. На данный момент незаметно, что у Манчини может получиться в питерском клубе. Идеи пока не наблюдается. Насчёт его требований по игрокам… Мы не знаем, какие там были договорённости. Возможно, ему в теории обещали Иньесту и Бускетса. Но и с нынешним набором футболистов тоже можно выстроить атакующую игру. А этого пока не видно. К тому же в команде не задержались игроки, которые могли создавать моменты индивидуально. Например, Шатов и Жулиано», — сказал Широков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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