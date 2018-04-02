«Янтарные моржи» устроили заплыв по Прелоге в честь ЧМ-2018

«Янтарные Моржи» проплыли полкилометра по Преголе. Таким образом, активисты решили привлечь внимание калининградцев к здоровому образу жизни и к Чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Калининграде уже через несколько месяцев.

Во время заплыва спортсмены попытались создать видимость футбольного поля, надев зеленые шапочки и взяв с собой надувной мяч. Преодолеть пятьсот метров в ледяной воде решилось 20 подготовленных пловцов, самому младшему из них всего 15 лет. Однако не все участники заплыва смогли выдержать нагрузку — один из моржей сошёл с дистанции и добрался до берега на спасательной лодке.