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«Янтарные моржи» устроили заплыв по Прелоге в честь ЧМ-2018
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«Янтарные моржи» устроили заплыв по Прелоге в честь ЧМ-2018 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
«Янтарные Моржи» проплыли полкилометра по Преголе. Таким образом, активисты решили привлечь внимание калининградцев к здоровому образу жизни и к Чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Калининграде уже через несколько месяцев.
Во время заплыва спортсмены попытались создать видимость футбольного поля, надев зеленые шапочки и взяв с собой надувной мяч. Преодолеть пятьсот метров в ледяной воде решилось 20 подготовленных пловцов, самому младшему из них всего 15 лет. Однако не все участники заплыва смогли выдержать нагрузку — один из моржей сошёл с дистанции и добрался до берега на спасательной лодке.
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