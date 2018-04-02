Глава Минспорта усомнился в эффективности уголовного преследования за допинг

Министр спорта Павел Колобков заявил, что не считает эффективным статьи УК РФ, определяющих наказание за допинг.

Слова чиновника приводит РБК. Напомним, что в УК РФ есть две статьи (230.1 и 230.2), которые определают наказание за вовлечение спортсменов в употребление запрещенных веществ.

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что статьи Уголовного кодекса 230.1 и 230.2 работают недостаточно эффективно: «В прошлом году были возбуждены четыре подобных дела. Одно из них практически дошло до суда, и потом в суде оно развалилось. В других случаях тоже не смогли собрать доказательства».