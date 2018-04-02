Исполнительный директор «Амкара»: «Мы едем на ВАЗе, а соревнуемся с немецкими машинами» 

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов сказал, что привлечению новых болельщиков мог бы поспособствовать новый стадион. Представитель руководства пермяков также отметил, что есть много клубов, готовых занять место его команды в премьер-лиге.
— Конкуренция в РФПЛ — жесточайшая, — цитирует пресс-служба «Амкара» Маслова. — Мы отстаем от «Ахмата» на два очка. А как их финансируют, какая у них база — это же не сопоставимо! Мы на своем месте — государственная команда, и место во втором десятке. А сколько городов мечтает вообще о месте в РФПЛ. Надо любить свою команду. Почему мы ходим на "Зенит" и "Спартак", а не на «Амкар»? Если бы была другая посещаемость, нам было бы проще говорить с властями, например о строительстве нового стадиона. Он же совсем не отвечает современным требованиям. А у нас люди в туалет не могут сходить.
Мы пытаемся объяснить наверху — как появится стадион, появится болельщик. Вчера открыли стадион в Екатеринбурге — 20 000 зрителей. Скоро откроют в Нижнем Новгороде — уже проданы тысячи билетов. Но что делать, если нет у нас другого? Нам нужна культура боления за свой клуб. У нас такие футболисты, какие есть, и других не будет. Они представляют город, край.
Нет задачи выигрывать первые места. Как можно хотеть первое место с двумя копейками денег? Все остальные же тоже хотят выигрывать. Есть ВАЗ и есть «Мерседес», мы же не предъявляем одинаковых требований. Мы и Тула набрали по 9 очков в матче с пятеркой лидеров. Если честно — мы едем на ВАЗе, а соревнуемся с немецкими машинами. И конкурируем с ними. Наше место сколько городов мечтают заполучить!
Выходят в высшую лигу «Крылья Советов» с прекрасным стадионом, возможно Калининград, в следующем году, думаю, Волгоград и Нижний Новгород, нам с ними все труднее конкурировать…
Напомним, на данный момент «Амкар» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России (25 очков после 23 туров). Отрыв от зоны прямого вылета в ФНЛ — 2 очка.