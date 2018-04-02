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Полузащитник «Вест Хэма» выбыл из строя до конца сезона
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Полузащитник «Вест Хэма» выбыл из строя до конца сезона 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона, сообщает SkySports.
28-летний футболист получил травму во встрече 32-го тура английской Премьер-лиги против «Саутгемптона».
Уже на 10-й минуте игры он был вынужден покинуть поле, закрывая глаза руками, чтобы сдержать слезы.
В этом сезоне Антонио провел за «молотобойцев» в чемпионате Англии 21 матч, где забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
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После 31 сыгранного матча «Вест Хэм» занимает в турнирной таблице АПЛ 14-е место.
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