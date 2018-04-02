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Пенсионерка из Текстильщиков заняла третье место на окружных соревнованиях по настольному теннису
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Пенсионерка из Текстильщиков заняла третье место на окружных соревнованиях по настольному теннису 

Управа района Текстильщики 2 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Жительница района Текстильщики Людмила Никитина заняла третье место на окружных соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады пенсионеров Москвы. Об этом рассказали в администрации молодежного центра «Галерис», где занимается Никитина.
— Окружные соревнования проходили на территории спортивного комплекса «Олимпиец». Поздравляем Людмилу Никитину, занявшую третье место среди женщин 1957 года рождения и старше, — заявил представитель молодежного центра.
Напомним, что центр «Галерис» находится по адресу улица 8-я Текстильщиков, 15. (мю)
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