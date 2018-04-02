Пенсионерка из Текстильщиков заняла третье место на окружных соревнованиях по настольному теннису

Жительница района Текстильщики Людмила Никитина заняла третье место на окружных соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады пенсионеров Москвы. Об этом рассказали в администрации молодежного центра «Галерис», где занимается Никитина. — Окружные соревнования проходили на территории спортивного комплекса «Олимпиец». Поздравляем Людмилу Никитину, занявшую третье место среди женщин 1957 года рождения и старше, — заявил представитель молодежного центра. Напомним, что центр «Галерис» находится по адресу улица 8-я Текстильщиков, 15. (мю)