В Кондинском районе учатся оказывать первую медпомощь на производстве

В Кондинском районе объявлен конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве».

Конкурс проводится для того, чтобы повысить готовность работников организаций к оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Соревнование, состоящее из двух этапов, пройдет 25 апреля.

На первом этапе участники будут решать тестовые задания, которые будут состоять из 20 вопросов. Каждый вопрос тестового задания имеет четыре варианта ответа, один из которых правильный. Время выполнения задания 30 минут.

На втором этапе — будут решать ситуационные задачи по оказанию первой помощи пострадавшему. Об этом сообщает Отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района.

Участие в конкурсе могут принимать только работающие в организациях всех организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории Кондинского района, за исключением работников, осуществляющих медицинскую деятельность. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами, а также призами в денежной форме.

Для участия в Конкурсе до 23 апреля 2018 года представляется заявка в отдел по труду комитета экономического развития администрации Кондинского района, по адресу: ул. Титова, 24, кабинет 32, пгт. Междуреченский, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, телефон 32-449.