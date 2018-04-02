Бык в Испании проткнул мужчину на пасхальном забеге

Один человек погиб во время забега с быками в Испании. Мужчина получил ранение легкого и скончался в больнице. Еще один человек серьезно пострадал — он получил ранение в живот, его госпитализировали, сообщает газета «Паис».

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Инцидент произошел накануне в муниципалитете Аркос-де-ла-Фронтера, входящем в состав автономного сообщества Андалусия.

Забег с быками («энсьерро») — традиционная забава в Испании. В этот раз его приурочили к празднованию Пасхи. Парнокопытных выпускают на улицы, а люди от них убегают. Также испанцы любят корриду — это публичный бой тореадора с быком, по завершении которого животное, как правило, убивают.

Ранее зоозащитники не раз пытались добиться запрета корриды. Однако поклонники этого зрелища собрали 580 тысяч подписей в поддержку шоу. В 2013 году Сенат Испании утвердил голосами закон, который признает корриду культурным достоянием страны.

Напомним, ранее в Таиланде фермеры устроили забег на буйволах.

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