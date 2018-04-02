Горшков: видимо, Скроботов соответствует требованиям Манчини 

Главный тренер молодёжной команды «Зенита» Александр Горшков поделился мыслями касательно способностей 17-летнего защитника команды Ильи Скроботова.
«Парень обладает хорошими данными — неслучайно его привлекли из молодёжной команды сразу в первую, в обход «Зенита-2». Помимо физических качеств Скроботова отличает игровое мышление. У него хорошее начало атаки, передача с левой ноги, игра головой. Если человек прошёл все сборы с основой и остался в ней, значит обладает характеристиками, соответствующими требованиям Манчини. Мы очень рады, что перспективные парни у нас появляются. Главное, чтобы им давали шанс. Илья — серьёзный парень, всё адекватно воспринимает, не зазнаётся и настроен работать дальше. Для юного футболиста это действительно важно», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.