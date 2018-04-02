Ещё
Горшков: видимо, Скроботов соответствует требованиям Манчини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Горшков: видимо, Скроботов соответствует требованиям Манчини 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер молодёжной команды «Зенита» Александр Горшков поделился мыслями касательно способностей 17-летнего защитника команды Ильи Скроботова.
«Парень обладает хорошими данными — неслучайно его привлекли из молодёжной команды сразу в первую, в обход «Зенита-2». Помимо физических качеств Скроботова отличает игровое мышление. У него хорошее начало атаки, передача с левой ноги, игра головой. Если человек прошёл все сборы с основой и остался в ней, значит обладает характеристиками, соответствующими требованиям Манчини. Мы очень рады, что перспективные парни у нас появляются. Главное, чтобы им давали шанс. Илья — серьёзный парень, всё адекватно воспринимает, не зазнаётся и настроен работать дальше. Для юного футболиста это действительно важно», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Чемпионат.com: последние новости
«Урал»: у Чантурии диагностировано повреждение крестообразной связки колена Россиянка Бондаренко стала четвёртой на этапе КМ по велоспорту в дисциплине BMX Малышко: на данный момент 15-е места меня не устраивают
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку8
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети17
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение