Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вышли в свет вместе с дочкой

Певец и композитор Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и двухлетней дочерью Вероникой посетили один из показов ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Фигуристка, конечно же, нашла прекрасные места для звездной семьи, на которых они смогли в полной мере насладиться мероприятием. Своими впечатлениями от шоу Игорь Николаев поделился с подписчиками в Instagram.

Танюша, огромное спасибо за приглашение на сказку! Нашей семье повезло, что мы увидели это чудо — ведь сегодня было последнее преставление «Руслана и Людмилы»! Яркий, красочный, динамичный, и в то же время чувственный спектакль, великолепное катание от главных героев до артистов массовых сцен, сценография, саундтрек — всё на высочайшем мировом уровне! 👏🏻

написал Игорь Николаев.

Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 1 Апр 2018 в 11:55 PDT Игорь, дорогой, спасибо огромное! Я рада, что вы были сегодня! Урааа!

ответила музыканту в комментариях Татьяна Навка.

Кстати, шоу, «Руслан и Людмила», которое посетила семья, — стало одним из самых популярных представлений минувшей зимы. Роль Людмилы исполняет фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка, а роль Руслана — выдающийся фигурист, пятикратный чемпион США Петр Чернышев . В шоу также принимают участие тринадцатикратные чемпионы Литвы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, четырехкратный чемпион Италии Иван Бариев (Ригини), двукратный призер зимних Олимпийских игр Филипп Канделоро и другие титулованные спортсмены. Главную мужскую музыкальную партию Руслана исполняет российский певец Александр Панайотов , а партию одного из самых харизматичных персонажей сказки — Черномора — Филипп Киркоров . Не удивительно, что Игорь Николаев остался в восторге от представления. Заметим, певец и его жена очень бережно относятся к дочери. В эксклюзивном материале специально для «Летидора» Юлия уже рассказывала, как выхаживала малышку в первые недели жизни. Дело в том, что кроха появилась на свет раньше срока. Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Дек 1, 2017 at 10:42 PST Игорь Николаев и его избранница Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия.

Кстати, девочка часто радует своих родителей. Вероника уже знает некоторые английские слова и английский алфавит.

(function () { VK.Widgets.Playlist ("vk_playlist_-33093392_8", -33093392, 8, 'd387dd8a2ec2c8e4e9'); } ());

Фото: Instagram / @igor_nikolaev_music Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!