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Парк своими руками: Жители Сивуха обустраивают сельскую местность (ВИДЕО)
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Парк своими руками: Жители Сивуха обустраивают сельскую местность (ВИДЕО) 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Парк своими руками: Жители Сивуха обустраивают сельскую местность (ВИДЕО) В селе Сивух города Хасавюрт сельчане самостоятельно, без административного финансирования, оборудуют парк на территории местности.
Жители села Сивух, Хасавюртовского района на свои скудные средства строят самый большой в Дагестане парк. Работают все, независимо от конфессиональной, политической принадлежности к той или иной социальной группе A post shared by ТутДагестанскаяСемья (@tut.dagestan) on Apr 1, 2018 at 11:49pm PDT
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