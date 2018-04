Парк своими руками: Жители Сивуха обустраивают сельскую местность (ВИДЕО)

Парк своими руками: Жители Сивуха обустраивают сельскую местность (ВИДЕО) В селе Сивух города Хасавюрт сельчане самостоятельно, без административного финансирования, оборудуют парк на территории местности.

Жители села Сивух, Хасавюртовского района на свои скудные средства строят самый большой в Дагестане парк. Работают все, независимо от конфессиональной, политической принадлежности к той или иной социальной группе A post shared by ТутДагестанскаяСемья (@tut.dagestan) on Apr 1, 2018 at 11:49pm PDT