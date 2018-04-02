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В Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля пройдет двенадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ.
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В Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля пройдет двенадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ. 

Советский спорт 2 часа назад
На поле стадиона «Nova Arena» сыграют команды Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Кубанского государственного университета (Краснодар), Чеченского государственного университета (Грозный) и Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург).
Турнир в Северной столице соберёт четыре равных по силе команды. Две из них соседствуют в лидирующей тройке турнирной таблицы, другие две сыграли на 3 матча меньше и по потерянным очкам претендуют на самые высокие места. Действующий чемпион Европы КубГУ имеет возможность обеспечить себе комфортный отрыв перед финальным турниром в Смоленске в погоне за возвращением звания сильнейшей команды России. Помешать краснодарцам попытаются футболисты УрФУ, отлично стартовавшие осенью, но забуксовавшие на старте весны. ЧГУ и СПбГУПТД, имея матчи в запасе, постараются приблизиться к лидирующей группе, особенно это касается хозяев турнира, провалившихся осенью.
Расписание матчей:
3 апреля (вторник)
09:30 УрФУ (Екатеринбург) — ЧГУ (Грозный)
11:45 СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — КубГУ (Краснодар)
4 апреля (среда)
09:30 КубГУ (Краснодар) — УрФУ (Екатеринбург)
11:45 СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — ЧГУ (Грозный)
5 апреля (четверг)
09:00 КубГУ (Краснодар) — ЧГУ (Грозный)
11:15 СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — УрФУ (Екатеринбург)
Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.
Турнирная таблица:
СГАФКСТ (Смоленск) — 24 (12 матчей)
КубГУ (Краснодар) — 22 (9)
УрФУ (Екатеринбург) — 17 (9)
РЭУ (Москва) — 16 (9)
ТГУ (Тамбов) — 15 (9)
ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)
СГУ (Саратов) — 11 (6)
ЧГУ (Грозный) — 10 (6)
ПГАФКСИТ (Казань) — 11 (9)
СКФУ (Ставрополь) — 10 (9)
СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 9 (6)
КФУ (Симферополь) — 9 (9)
ОрёлГУ (Орёл) — 8 (6)
МФТИ (Долгопрудный) — 6 (9)
КГТУ (Калининград) — 4 (9)
СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)
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