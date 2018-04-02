В Санкт-Петербурге с 3 по 5 апреля пройдет двенадцатый межрегиональный турнир Премьер-группы НСФЛ.

На поле стадиона «Nova Arena» сыграют команды Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Кубанского государственного университета (Краснодар), Чеченского государственного университета (Грозный) и Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина (Екатеринбург).

Турнир в Северной столице соберёт четыре равных по силе команды. Две из них соседствуют в лидирующей тройке турнирной таблицы, другие две сыграли на 3 матча меньше и по потерянным очкам претендуют на самые высокие места. Действующий чемпион Европы КубГУ имеет возможность обеспечить себе комфортный отрыв перед финальным турниром в Смоленске в погоне за возвращением звания сильнейшей команды России. Помешать краснодарцам попытаются футболисты УрФУ, отлично стартовавшие осенью, но забуксовавшие на старте весны. ЧГУ и СПбГУПТД, имея матчи в запасе, постараются приблизиться к лидирующей группе, особенно это касается хозяев турнира, провалившихся осенью.

Расписание матчей:

3 апреля (вторник)

09:30 УрФУ (Екатеринбург) — ЧГУ (Грозный)

11:45 СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — КубГУ (Краснодар)

4 апреля (среда)

09:30 КубГУ (Краснодар) — УрФУ (Екатеринбург)

11:45 СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — ЧГУ (Грозный)

5 апреля (четверг)

09:00 КубГУ (Краснодар) — ЧГУ (Грозный)

11:15 СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — УрФУ (Екатеринбург)

Прямые трансляции всех матчей — на НСФЛ TV.

Турнирная таблица:

СГАФКСТ (Смоленск) — 24 (12 матчей)

КубГУ (Краснодар) — 22 (9)

УрФУ (Екатеринбург) — 17 (9)

РЭУ (Москва) — 16 (9)

ТГУ (Тамбов) — 15 (9)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) — 15 (9)

СГУ (Саратов) — 11 (6)

ЧГУ (Грозный) — 10 (6)

ПГАФКСИТ (Казань) — 11 (9)

СКФУ (Ставрополь) — 10 (9)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) — 9 (6)

КФУ (Симферополь) — 9 (9)

ОрёлГУ (Орёл) — 8 (6)

МФТИ (Долгопрудный) — 6 (9)

КГТУ (Калининград) — 4 (9)

СПбГУ (Санкт-Петербург) — 1 (6)