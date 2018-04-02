Салехардские хоккеисты отправятся за опытом на европейский турнир

Послезавтра, 4 апреля, две ямальские команды отправляются в заграничное турне. В финском Турку в предстоящие выходные начнется розыгрыш ежегодного турнира «Turku Tournament». За победу в нем борются хоккеисты из Швеции, Чехии, Латвии, Финляндии, России… Представлены все страны Старого Света, где профессионально играют в хоккей с шайбой. Так что, этот турнир можно смело называть и детским европейским чемпионатом.

Через пару недель в Финляндию вылетает третья команда. По словам Александра Ковалёвского, заместителя директора салехардского Ледового дворца, для участия отобрали детей 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

— Команд постарше у нас нет, — сказал он. — Хоккеисты 2004-2005 годов, как и 2005, разбежались по другим клубам. Сейчас пытаемся вернуть их в Юношескую хоккейную лигу.

В Финляндию спортсмены отправляются в полном составе за счет спортучреждения. С собой берут и одну пятерку из Лабытнанги — дополнительные игровые навыки никому еще не вредили. Есть и свой медик. Правда, врач сопровождает группу только до Санкт-Петербурга и возвращается обратно в Салехард. Организаторы не допускают на турниры чужих эскулапов. У них жесткие требования на этот счет.

— Так мы хотим подтянуть наших хоккеистов до российского уровня, чтобы у них был стимул для развития. И чтобы ребята знали, что их ждет в будущем, и не разбегались по другим клубам. Полностью хотим выстроить структуру по хоккею: от начального набора до команды молодежной хоккейной лиги, — отметил Александр Карлович.

Полноценное хоккейное развитие, как и фигурное катание, в Салехарде начнется после того, как Ледовый дворец к июне переделают в спортивную школу.